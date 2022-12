Amador, compañero de Nairo se retira del Tour

El ciclista costarricense Andrey Amador anunció este miércoles a través de las redes sociales que se retira del Tour de Francia, al no recuperarse de los dolores en la rodilla, tras una caída que sufrió en la segunda etapa cerca de Lieja (Bélgica).



"Mañana ponga punto y final arrastrando fuerte golpe@! Anim@ compañeros", escribió Amador en su cuenta Twitter.



"Difícil, pero nos vamos del Tour con una molestia en la rodilla", explicó al mismo tiempo en su cuenta Instagram.



En ese mensaje de Instagram aparece en una foto con Alejandro Valverde, su compañero en Movistar, que se cayó y abandonó en la etapa prólogo en Dusseldorf (Alemania).



Antes de ese mensaje del costarricense, el equipo Movistar había colocado en Twitter un mensaje premonitorio con dos fotografías de Amador en las que era tratado de su pierna derecha.



"Recuperación adecuada para cada ciclista de nuestro equipo en #TDF2017. @Andrey_Amador, con los equipos y cremas de @INDIBAactiv", escribía el equipo en la red social.



Las bajas de Valverde y Amador dejan al líder del equipo, el colombiano Nairo Quintana, sin dos apoyos importantes.



Quintana es octavo en la clasificación general, a 2 minutos y 13 segundos del líder de la carrera, el británico Chris Froome.



Amador, de 30 años, había sufrido la caída que ha provocado ahora su retirada a 30 km de la llegada de la segunda etapa, en Lieja.



El costarricense se cayó solo en la parte final de la jornada tras ponerse de pie encima de la bicicleta.



"Me hizo un extraño y se me fue la rueda de delante. Al final me di un golpe en seco. No tengo raspones pero sí me llevé un buen golpe en la rodilla y el estómago con el manillar", había explicado el costarricense tras aquella caída.



Al final de esa etapa, como consecuencia de la caída, Amador entró a más de 9 minutos de Marcel Kittel (Quick·Step), que ganaría la primera las cuatro etapas que ha conseguido el alemán en este Tour.



Al final de aquella jornada, Amador había quitado peso a los daños sufridos, aunque admitió sentirse dolorido.



Es la primera vez que el ciclista de 30 años se retira de una gran ronda ciclista, después de haber disputado seis Giros de Italia, dos Vueltas a España y tres Tour de Francia.



En sus dos anteriores participaciones en e Tour de Francia, el ciclista costarricense había terminado en el puesto 166 en 2011 y en el 54 en 2013, una posición que esperaba mejorar en la presente edición.



De este modo, tras la décima etapa, entre Perigueux y Bergerac no tomará la salida en la undécima, entre Eymet y Pau, de 203,5 km.



El costarricense se une a una serie de bajas importantes por caídas e el Tour, como el británico Gareint Thomas, el australiano Richie Porte, el británico Mark Cavendish y el polaco Rafal Majka.



El español Alberto Contador también sufrió dos caídas en la etapa montañosa del domingo, pero sigue en carrera.



Amador ocupaba el puesto 110 en la clasificación general, a 1 hora, 10 minutos y 42 segundos del líder Chris Froome.



El ciclista costarricense, que vive en Pamplona con su novia española Laura Segu, será padre en enero de 2018.