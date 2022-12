América-Nacional es el verdadero clásico del fútbol colombiano: ‘Pitufo’ de Ávila

Publicidad

Antony ‘El Pitufo’ de Ávila, quien fue uno de los mejores delanteros del fútbol profesional colombiano, habló en El Camerino previo al esperado partido entre América y Nacional este sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

América inició esta liga con resultados regulares al sumar 5 puntos en cuatro partidos (1 triunfo, dos empates y una derrota), desempeño que, dice De Ávila, no se compara con lo visto en la época dorada del equipo escarlata.

“Uno recuerda esa época en que fueron brillantes lo jugadores que llegaron al América. Fue histórico y la hinchada se identifica con esos momentos (…) Lamentablemente uno ya no ve eso y uno al menos ve un equipo batallador. Eso duele, uno queda con esas cosas del pasado”, expresó el exdelantero que logró ocho títulos locales con la camiseta del América.

Respecto a porqué le cuesta al equipo caleño retomar su lugar como equipo destacado en el fútbol colombiano, De Ávila reflexiona al decir que “es algo inaudito. Tiene una hinchada fuerte y numerosa que lo apoya en todos momentos. Ha habido algo muy denso que no ha podido calar bien, no se ha podido organizar algo para conseguir logros grandes. Es una forma de mirar el fútbol y de no actuar bien”.

Finalmente, ad portas del partido de este fin de semana, no dudó en calificar como “el verdadero clásico” el partido entre América y Nacional, frente a otros partidos que han cobrado protagonismo en diferentes épocas del balompié local, como los duelos entre América-Millonarios.