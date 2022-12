Ancelotti confirmó que Yerry Mina se recuperó de su lesión y jugará este miércoles con Everton

Carlo Ancelotti , técnico del Everton , manifestó en rueda de prensa que Yerry Mina y James Rodríguez están disponibles para enfrentar este miércoles al Wolverhampton en la penúltima fecha de la Premier League .

"Tenemos de vuelta a Yerry Mina y a Joshua King, así que sólo Gbamin está fuera. Todos los demás se encuentran disponibles", comentó.

Además, el italiano contó que están buscando un futbolista que compita en la posición del 10 de la Selección Colombia. Esto, tras una temporada en la que James ha tenido algunas lesiones, alejándolo de varios partidos con el Everton.

“Es una de las posiciones que estamos buscando un jugador. Si, es verdad, puedo confirmarlo”, dijo.

Entretanto, Ancelotti fue crítico en reconocer los aspectos que debe mejorar los toffees para tener un mejor rendimiento en los torneos locales.

“No hemos jugador muy bien en este último periodo, hemos tenido algunos problemas y debemos mejorar la calidad (…) Es verdad que he ganado varios trofeos, pero no sé cuántos gané solo con calidad, cuenta mucho el sacrifico, espíritu, actitud y personalidad de los jugadores”, indicó.

Por primera vez en el 2021, el Everton jugará con público en el Goodison Park este miércoles desde 12:00 de la tarde, hora colombiana.

Escuche las declaraciones de Carlo Ancelotti aquí: