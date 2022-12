Andy Murray bicampeón olímpico en tenis

"Estoy realmente feliz. Este ha sido uno de los partidos más difíciles que he tenido que jugar para ganar un título importante. Ha sido muy duro física y emocionalmente", indicó.



El jugador escocés tuvo palabras de reconocimiento para su rival y su regreso a lo grande a la primera fila del tenis mundial.



"No había visto ninguno de sus partidos anteriores hasta el de ayer con Rafa. Hoy jugó extremadamente bien, es asombroso cómo ha vuelto después de todo lo que pasado con la muñeca, una y otra vez el mismo problema. Es sorprendente que haya vuelto y que lo haya hecho a este nivel. Debe estar muy orgulloso, no es algo fácil de hacer", comentó.



El argentino "definitivamente" puede volver a estar entre los cinco primeros jugadores del mundo, opinó.



Respecto al ambiente en la pista durante la final de hoy, con continuos cánticos e intercambio de abucheos entre las aficiones, Murray dijo que había sido "una gran atmósfera" que "no supuso mucho problema".



"La afición estaba dividida de forma bastante pareja. En los Grand Slams no es parecida, apoya a un jugador, pero no es uno u otro, es bastante diferente", apuntó.



El Abierto de Estados Unidos es su próxima gran meta, afirmó el doble campeón olímpico.