Argentina ya está en Barranquilla para el partido de Eliminatorias contra Colombia el 8 de junio

Con Lionel Messi, Sergio ‘Kun’ Agüero y el resto de figuras llegó el seleccionado argentino a Barranquilla en donde estará disputando el partido de eliminatorias al Mundial de Qatar ante la Selección Colombia, este martes 8 de junio, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 6:00 de la tarde.

El combinado argentino llegó directo a su sitio de concentración y se espera que sobre las 5:00 de este lunes 7 de junio, pisen la cancha del estadio Metropolitano, en donde realizarán el único entrenamiento en Barranquilla.

En la nómina que arribó a la capital del Atlántico no se encuentra Franco Armani, ex portero de Atlético Nacional, quien salió positivo para COVID 19 y por esta razón no pudo viajar con el equipo ‘gaucho’, en el que no se ha reportado ningún otro caso de contagio.