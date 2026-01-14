Arias baja de las nubes al Junior: afirma que no vale prometer si no se va a cumplir

Junior de Barranquilla arranca el 2026 con la chapa de campeón y con la exigencia al máximo. En entrevista con Blog Deportivo este 14 de enero, el técnico uruguayo Fabio Alfredo Arias habló sin rodeos sobre el momento del equipo, los refuerzos, la presión de ganar y el corto tiempo de preparación antes de la Supercopa.

Desde el inicio, el mensaje fue directo: hay ilusión, pero no espacio para el triunfalismo. Arias reconoció que llegaron jugadores importantes, pero dejó claro que el rótulo de campeón no se hereda. “Los jugadores que vienen van a tener que hacerse merecedores de esta camiseta y de este momento del campeón”, afirmó.



Junior campeón 2026: le aprietan la 'tuerca' desde el primer día

El entrenador fue enfático en que el equipo debe renovar el hambre de victoria. “Tenemos que revitalizar las ansias de ganar este equipo”, señaló, recordando que el calendario no da tregua y que en apenas días Junior vuelve a jugarse un título.

Sobre el debut en la Supercopa ante Santa Fe, Arias no escondió la dificultad. “Sabemos que Santa Fe nos va a plantear un partido muy difícil acá, pero nosotros vamos a salir con todo”, dijo, convencido de que “si ganamos este primer partido, ganamos media final”.

Un Junior que ataca más de lo que defiende

Arias anticipó que el equipo mantendrá su identidad. “Va a volver a ver un equipo que ataque más que lo que defienda”, aseguró, destacando valores como la humildad y el sacrificio como claves para ganarse el respeto del hincha.

Eso sí, puso un freno a los discursos grandilocuentes. “No vale nada prometer o soñar si lo primero no lo cumplimos”, advirtió. Por eso, el orden es claro: Supercopa, liga y luego Libertadores. “Junior tiene que ir por el bicampeonato y tiene que ir por esta Supercopa primero”, recalcó.



Barranquilla, el motor del equipo

El técnico también resaltó su conexión con la ciudad. “Es una región que respira fútbol… pocas veces he visto tanta identificación como en esta ciudad”, dijo.

Finalmente, reconoció que el tiempo de preparación fue corto. “Hubiésemos querido tener más tiempo”, admitió, aunque confía en que la competencia terminará de poner al equipo a punto. En Junior, Arias lo dejó claro, se sueña jugando… pero se exige ganando.