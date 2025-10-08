Así despidió el Boca Juniors a Miguel Ángel Russo: "Deja una huella imborrable"

Este miércoles falleció el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, quien luchaba desde hace varios años contra un cáncer de Próstata, que luego hizo metástasis en la vejiga. Desde finales de septiembre estaba en licencia médica y bajo ciudados especiales en su hogar. Frente a esto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Por medio de sus redes sociales, el Club Atlético Boca Juniors comunicó con profunda tristeza el fallecimiento de Russo. "Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor".

Asimismo, el club argentino envió un sentido mensaje a las perosnas más allegadas al entrenador: "Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, querido Miguel".

El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino también se pronunció en su cuenta oficial de X indicando:

"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos".

Otro de los clubes que extendió su más sentido pesame fue Millonarios, equipo con el que Russo consiguió un título el 17 de diciembre de 2017. Con esto, los embajadores obtuvieron su estrella número 15, luego de cinco años o 10 torneos sin ser campeón.