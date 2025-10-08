El día que Miguel Ángel Russo venció el cáncer: "Todo se cura con amor"

A lo largo de su vida, Miguel Ángel Russo conquistó el corazón de miles de personas en su camino por el fútbol, no solo por su trabajo a la hora de dirigir y conseguir grandes éxitos, sino por la calidad humana que le ponía a su trabajo y el cariño que le transmitía a sus jugadores.

Sin embargo, desde hace años los problemas de salud se hicieron presentes en su vida y cuando estaba en Millonarios enfrentó uno de los momentos difíciles de su vida cuando tuvo que enfrentar un cáncer de próstata que tuvo en vilo a todo el fútbol sudamericano.

Foto: @BocaJrsOficial.

El día que Miguel Ángel Russo venció el cáncer

Era 2017-2018 cuando Russo se encontraba tranquilo en su casa y como cualquier persona tuvo ganas de ir al baño, pero al ver su orina vio algo anormal: no tenía un color ordinario y esto encendió alarmas que lo llevaron al médico de manera inmediata.

Empezaron los exámenes y el seguimiento en donde los médicos determinaron que el técnico argentino tenía cáncer de vejiga y uno pequeño de próstata. Pero aún siguió al frente de Millonarios con el objetivo de ser campeón y no pidió licencia médica pese que se lo recomendaron.



Fue campeón con el club en el segundo semestre del 2017, nada más que ante el gran rival del club: Independiente Santa Fe en un estadio vestido de rojo y en medio de que superaba la crisis médica soltó una frase que conmovió a todos los hinchas en el país: “Todo se cura con amor”.

Él fue operado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, la cual salió perfecta. Estuvo hospitalizado, pero, finalmente, logró superarlo y su médico aún recuerda con cariño unas palabras que, incluso, lo hicieron reflexionar: "Si no me mató el cáncer, ¿me va a matar una bacteria, algo que ni alcanzo a ver?".