Así era Javier Giraldo Neira en palabras de uno de sus más grandes colegas

quien estuvo en Blog Deportivo, aseguró que hoy

es periodista gracias al ejemplo, conducción y constancia del fallecido Javier Giraldo Neira.

Vea también Sentido homenaje en Blog Deportivo a Javier Giraldo Neira

“Él era también basquetbolista y era muy recio. Alguna vez mi hermano me llevó a jugar un partido con el equipo de los periodistas de Manizales donde lo conocí. Esa vez llevé un delantero de refuerzo y ganaron el encuentro. Javier era un ídolo para mí, me puso a trabajar y no me pagaba. Aprendí mucho y duré dos años con él sin recibir dinero”, señaló.

Publicidad

Jaramillo reveló, además, el más grande consejo que le dio Javier Giraldo Neira para ser un mejor periodista.

“Le pedí un consejo porque estaba empezando en esto del periodismo. Me dijo que comprara un diccionario de sinónimos”, añadió.

Escuche la entrevista

Publicidad