Así quedó la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Estados Unidos

Tras una intensa jornada en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), la Fórmula 1 vivió este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, la decimonovena cita del calendario 2025.

La competencia, marcada por una cerrada lucha entre los pilotos de McLaren y un nuevo desafío para los equipos de mitad de tabla, dejó cambios importantes en la clasificación general del campeonato, que continúa liderada por Oscar Piastri, seguido de su compañero Lando Norris y del tricampeón mundial Max Verstappen.

Fórmula 1 Foto: AFP

A continuación, así quedó la clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras la carrera en Austin:



Oscar Piastri AUS McLaren 346 puntos Lando Norris GBR McLaren 332 Max Verstappen NED Red Bull 306 George Russell GBR Mercedes 252 Charles Leclerc MON Ferrari 192 Lewis Hamilton GBR Ferrari 142 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 89 Alexander Albon THA Williams 73 Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 41 Isack Hadjar FRA Racing Bulls 39 Carlos Sainz ESP Williams 38 Fernando Alonso ESP Aston Martin 37 Lance Stroll CAN Aston Martin 32 Liam Lawson NZL Red Bull / Racing Bulls 30 Esteban Ocon FRA Haas 28 Yuki Tsunoda JPN Racing Bulls / Red Bull 28 Pierre Gasly FRA Alpine 20 Oliver Bearman GBR Haas 20 Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 18 Franco Colapinto ARG Alpine 0 Jack Doohan AUS Alpine 0

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó decimoséptimo este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que seguirán "trabajando duro como equipo para intentar mejorar".

"Ha sido un día duro y un fin de semana duro, en líneas generales, para nosotros, como equipo. En lo que a mí se refiere, no fue sencillo y tuve muchos problemas con el coche", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que en Austin completó el decimotercer Gran Premio desde su regreso a la Fórmula Uno, un periplo en el que aún no ha logrado puntuar.



"Seguiremos trabajando duro como equipo para intentar mejorar; y el próximo fin de semana tendremos una nueva oportunidad, en Ciudad de México", dijo.

"Al final, yo tenía unos neumáticos ligeramente más frescos que los de Pierre (Gasly, su compañero de equipo, francés) y vi que (el brasileño) Gabriel (Bortoleto, de Kick Sauber) venía atacando. Yo lo que quería era mantenerlo por detrás de nosotros dos; así que esto será algo que tendremos que discutir como equipo y aprenderemos de ello en el futuro", manifestó Colapinto este domingo en Austin.