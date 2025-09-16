Fórmula 1 hará cambio en 2026 que emocionará a todos los amantes del automovilismo

La Fórmula 1 avanza hacia una nueva etapa de transformaciones que marcarán la temporada 2026. En paralelo a la entrada en vigor de un reglamento técnico renovado, la organización del campeonato y la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) confirmaron cuáles serán las seis sedes que acogerán carreras bajo el formato Sprint, una modalidad que desde 2021 ha modificado la manera de vivir un fin de semana de Gran Premio.

Aunque inicialmente esta dinámica de carrera corta generó debate, el formato logró consolidarse y hoy es considerado uno de los elementos que más atrae a la afición. Sin embargo, para 2026 habrá cambios en los escenarios que albergarán estas competencias.



¿Cuáles serán las carreras sprint en 2026 de Fórmula 1?

En el nuevo calendario, solo Shanghái (China) y Miami (Estados Unidos) lograron conservar su lugar como sede de Sprint, después de aparecer en 2025. En contraste, trazados emblemáticos como Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) y Losail (Catar) quedarán fuera de esta modalidad.

Circuito GP de Miami de Fórmula 1

El movimiento más llamativo lo protagoniza Silverstone (Gran Bretaña), que regresa a este formato después de haber hecho historia en 2021 al acoger la primera carrera Sprint de la Fórmula 1.

El anuncio trae también la novedad de que Montreal (Canadá), Zandvoort (Países Bajos) y Singapur se suman por primera vez a esta experiencia.

Para Zandvoort, que afrontará su última temporada en el calendario, será una despedida con un atractivo especial, mientras que Montreal y Singapur amplían su relevancia en la agenda mundial.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la importancia de estas incorporaciones. En un comunicado oficial aseguró:

“El formato Sprint ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021 y la temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en materia de normativa, por lo que contar con tres nuevas sedes para el Sprint no hará sino aumentar el espectáculo en la pista”.



Fechas de carreras sprint F1 para 2026

El calendario provisional de carreras Sprint para 2026 quedó establecido de la siguiente manera:



China (Shanghái): 14 de marzo

(Shanghái): 14 de marzo Miami : 2 de mayo

: 2 de mayo Canadá (Montreal): 23 de mayo

(Montreal): 23 de mayo Gran Bretaña (Silverstone): 4 de julio

(Silverstone): 4 de julio Países Bajos (Zandvoort): 22 de agosto

(Zandvoort): 22 de agosto Singapur: 10 de octubre

Pilotos de Fórmula 1 en Shanghái

Estas pruebas mantendrán el esquema que ya es conocido: la clasificación para el Sprint se realizará el viernes después de la primera práctica libre, mientras que tanto la carrera Sprint como la clasificación para el Gran Premio se disputarán el sábado.

Aunque en 2026 se decidió mantener un máximo de seis Sprint, la organización ya estudia ampliar el número a partir de 2027, con la posibilidad de llegar a 10 o incluso 12 competencias de este tipo.

La decisión se tomó con el objetivo de no sobrecargar a los equipos justo en el año en que entrará en vigor la nueva normativa técnica de los monoplazas.

Además, se analiza un cambio en el formato que podría incluir parrilla invertida para los diez primeros clasificados, similar a lo que ocurre actualmente en la Fórmula 2, lo que aumentaría las opciones de espectáculo en pista.