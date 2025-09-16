En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Fórmula 1 hará cambio en 2026 que emocionará a todos los amantes del automovilismo

Fórmula 1 hará cambio en 2026 que emocionará a todos los amantes del automovilismo

La Fórmula 1 ya estudia ampliar el número de carreras sprint a partir de 2027, con la posibilidad de llegar a 10.

Monoplaza de Ferrari en la Fórmula 1
Monoplaza de Ferrari en la Fórmula 1
Foto: AFP
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:45 a. m.

La Fórmula 1 avanza hacia una nueva etapa de transformaciones que marcarán la temporada 2026. En paralelo a la entrada en vigor de un reglamento técnico renovado, la organización del campeonato y la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) confirmaron cuáles serán las seis sedes que acogerán carreras bajo el formato Sprint, una modalidad que desde 2021 ha modificado la manera de vivir un fin de semana de Gran Premio.

Aunque inicialmente esta dinámica de carrera corta generó debate, el formato logró consolidarse y hoy es considerado uno de los elementos que más atrae a la afición. Sin embargo, para 2026 habrá cambios en los escenarios que albergarán estas competencias.

¿Cuáles serán las carreras sprint en 2026 de Fórmula 1?

En el nuevo calendario, solo Shanghái (China) y Miami (Estados Unidos) lograron conservar su lugar como sede de Sprint, después de aparecer en 2025. En contraste, trazados emblemáticos como Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) y Losail (Catar) quedarán fuera de esta modalidad.

Una vista aérea del Hard Rock Stadium el 14 de marzo de 2023 en Miami Gardens, Florida. Este es el estadio local donde juegan los Miami Dolphins de la National Football League.
Circuito GP de Miami de Fórmula 1
Foto: AFP

El movimiento más llamativo lo protagoniza Silverstone (Gran Bretaña), que regresa a este formato después de haber hecho historia en 2021 al acoger la primera carrera Sprint de la Fórmula 1.

El anuncio trae también la novedad de que Montreal (Canadá), Zandvoort (Países Bajos) y Singapur se suman por primera vez a esta experiencia.

Para Zandvoort, que afrontará su última temporada en el calendario, será una despedida con un atractivo especial, mientras que Montreal y Singapur amplían su relevancia en la agenda mundial.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la importancia de estas incorporaciones. En un comunicado oficial aseguró:

Publicidad

“El formato Sprint ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021 y la temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en materia de normativa, por lo que contar con tres nuevas sedes para el Sprint no hará sino aumentar el espectáculo en la pista”.

Fechas de carreras sprint F1 para 2026

El calendario provisional de carreras Sprint para 2026 quedó establecido de la siguiente manera:

  • China (Shanghái): 14 de marzo
  • Miami: 2 de mayo
  • Canadá (Montreal): 23 de mayo
  • Gran Bretaña (Silverstone): 4 de julio
  • Países Bajos (Zandvoort): 22 de agosto
  • Singapur: 10 de octubre
Pilotos de Fórmula 1 en Shanghái 2025
Pilotos de Fórmula 1 en Shanghái
Foto: AFP

Estas pruebas mantendrán el esquema que ya es conocido: la clasificación para el Sprint se realizará el viernes después de la primera práctica libre, mientras que tanto la carrera Sprint como la clasificación para el Gran Premio se disputarán el sábado.

Aunque en 2026 se decidió mantener un máximo de seis Sprint, la organización ya estudia ampliar el número a partir de 2027, con la posibilidad de llegar a 10 o incluso 12 competencias de este tipo.

Publicidad

La decisión se tomó con el objetivo de no sobrecargar a los equipos justo en el año en que entrará en vigor la nueva normativa técnica de los monoplazas.

Además, se analiza un cambio en el formato que podría incluir parrilla invertida para los diez primeros clasificados, similar a lo que ocurre actualmente en la Fórmula 2, lo que aumentaría las opciones de espectáculo en pista.

Vea también

  1. Carros movilizándose por la carrera Séptima en Bogotá
    Otra regla de oro que se debe respetar es: el paso siempre lo llevará el peatón.
    Foto: Movilidad Bog
    Motor

    MinTransporte dio alivio para carros y motos con ley que entraba en vigor este 16 de septiembre

  2. Frenos de carro
    Los frenos son el filtro de seguridad más importante de un carro
    Foto. Unsplash
    Motor

    ¿Es mejor frenar con motor o con los frenos tradicionales para cuidar el carro, según expertos?

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Automovilismo

Fórmula 1

Publicidad

Publicidad

Publicidad