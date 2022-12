Aún echándome a la gente en contra siempre aparecí; no era sindicalista: Martínez Borja

El delantero Cristian Martínez Borja, nuevo jugador de Liga de Quito, habló en El Camerino de BLU Radio sobre su fichaje por el equipo ecuatoriano y su polémica salida del América de Cali, equipo en el que era la figura y el goleador.

“Es una motivación jugar por fuera del país. La situación que tenía en América no eran las mejores, por eso también me alejé. Por hablar de mi situación en el club se malinterpretaron las cosas. Estoy en un equipo grande y toca aprovechar la oportunidad”, dijo.

Publicidad

Vea aquí: Ponerse la camiseta del América es una emoción muy grande: Fernando Aristeguieta

Salida del América de Cali

“Le pasó al ‘Tecla’ Farías. Creo que son cosas de la vida, por ahí no era el trato que se estaba dando y se estaba dañando mi imagen, esa fue una de las razones para salir del equipo (…) Estoy más fuerte independientemente de todo y le tomé mucho temor a hablar con la prensa porque nunca he tenido actos de indisciplina”, dijo.

“Comenzaron a hablar de mi vida personal; a decir que yo era un desagradecido y que con todo lo que América me había dado. Sin embargo, aun echándome a la gente en contra en los momentos difíciles aparecí”, mencionó.

Publicidad

¿Liderazgo negativo en el América?

“Yo nunca arreglé premios en el América, siempre fui un líder positivo en el equipo y lo puede preguntar a cualquiera de los compañeros sobre cómo es Borja, incluso los técnicos (…) Nunca he sido una persona de arreglar premios y de sentarme con Tulio (expresidente del cuadro escarlata) para decir: hay que dar esto al equipo. Siempre estuve en los momentos difíciles, cuando el América estuvo complicado, ahí era donde aparecía, pero no me gustaba el trato que se estaba dando porque siempre se decía que me iba y hacía que los hinchas estuvieran en contra mía”, afirmó.

Publicidad

Relación con Tulio Gómez

"Soy una persona que no guardo rencor. Lo único que puedo decir es que en este momento estoy feliz (…) Siento que alguien me traicionó porque soy una persona que he dado todo”, resaltó.

Liga de Quito

“La adaptación es algo muy diferente. Es un equipo muy organizado en cuanto a sedes y a personas, el trato acá es muy bueno y estoy muy motivado y con ganas de comenzar a jugar ya (…) Es un club que tiene una motivación extra porque tiene el cupo para Libertadores del próximo año”, señaló.

Publicidad

Pedro Felicio Santos

“Muy bien todo con ellos. Son excelentes personas, me ayudaron mucho en un momento difícil y desde ahí hicimos una gran amistad”, concluyó.