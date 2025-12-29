Carmiña Villegas explicó la forma correcta de comer tamal en fin de año: "Debe ser refinado"

En medio de las celebraciones de fin de año, cuando el tamal se convierte en protagonista indiscutible de los desayunos y almuerzos familiares, una vieja discusión volvió a encenderse en redes sociales: la manera correcta de comer este plato tradicional colombiano.

La encargada de reavivar el debate fue Carmiña Villegas, experta en protocolo y buenas maneras, quien decidió dedicar uno de sus contenidos a explicar cómo, según la etiqueta, debe servirse y consumirse el tamal, en especial el tolimense, uno de los más representativos de la gastronomía nacional.

En su video, que rápidamente se hizo viral, Villegas comenzó mostrando lo que calificó como un error frecuente: desenvolver el tamal de forma descuidada y volcarlo en un plato plano. A partir de allí, fue detallando una serie de recomendaciones que, asegura, permiten disfrutar del plato sin perder la elegancia en la mesa.

Según explicó, el tamal debe servirse en un plato hondo, lo que ayuda a conservar tanto la presentación como el contenido. Además, indicó que las pitas o cuerdas con las que viene amarrado deben retirarse previamente en la cocina, al igual que el exceso de hojas, para evitar una apariencia desordenada al momento de servir.



Uno de los puntos que más llamó la atención fue su énfasis en no retirar completamente la hoja de bijao durante el consumo. De acuerdo con Villegas, esta cumple una doble función: mantener la temperatura del alimento y conservar una presentación adecuada. Finalmente, recalcó que el tamal debe comerse con cuchillo y tenedor, y no con cuchara.

“El tamal se come con cuchillo y tenedor; la cuchara rompe la experiencia”, aseguró en el video compartido en redes.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos aplaudieron sus consejos y destacaron su aporte al buen gusto en la mesa, otros confesaron que llevan décadas comiendo tamal con cuchara y sin mayores preocupaciones por el protocolo.