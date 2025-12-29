En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Zelenski dice que Trump le ofreció garantías de seguridad por 15 años

Zelenski dice que Trump le ofreció garantías de seguridad por 15 años

"He tratado este tema con el presidente Trump. Le dije que estamos en guerra desde hace casi 15 años. Por eso quisiera que las garantías de seguridad tuvieran una vigencia más larga", dijo Zelenski en un encuentro digital con periodistas.

Zelenski-Ucrania-Presidente-AFP.jpg
Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad