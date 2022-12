Bajaré en el ranking mundial, pero regresaré bien: Mariana Pajón

La ciclista profesional de BMX Mariana Pajón pasó por los micrófonos de Blog Deportivo de BLU Radio y habló sobre su recuperación tras sufrir una lesión en un ligamento de una de sus rodillas.

“Ya van tres meses después de la cirugía, es un proceso que ha sido de mucha paciencia, de dolor, pero de mucho crecimiento como persona. Son más de seis meses, pero este tiempo es para que el cuerpo asimile el tendón que te ponen se convierta en ligamento”, dijo.

De igual forma, Pajón aseguró que prefiere ir lento con su recuperación para estar al 100 % en su regreso.

“Ya empezó la clasificación olímpica para el BMX, entonces es un poco preocupante, pero creo que estará bien. En el ranking mundial bajaré muchas posiciones porque no he estado en copas mundo y demás. No quiero afanar en mi proceso para llegar bien”, añadió.

Por otro lado, se refirió a Power Club, un gimnasio funcional.

“Tenemos cinco sedes en Medellín y abrimos una en Bogotá en la carrera 18 con calle 118 en Santa Bárbara. No somos crossfit, es un gimnasio que se adapta a ti (…) También tenemos un Box Club, un tipo de boxeo totalmente funcional. Estamos cambiando vidas a través del deporte”, resaltó.



