¿Bajarles el salario a los jugadores? La polémica encuesta de Santa Fe en redes

Un trino de Independiente Santa Fe sobre si el equipo debe o no bajarles el sueldo a los jugadores, ha causado revuelo en las últimas horas, pues muchos aficionados criticaron la manera en que la institución está manejando la complicada situación que viven los equipos colombianos y del mundo por el coronavirus.

“Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos. ¿Está de acuerdo con esta medida?”, preguntó el equipo en su cuenta de Twitter.

Publicidad

La encuesta, de opciones de sí y no, ya tiene más de 13.000 votos y según muestra el sondeo, los votantes sí quieren que le bajen el sueldo a los jugadores. Algo, que en la actual situación, no se ve tan posible para los dirigentes cardenales.

Vea aquí: Coronavirus: la amenaza que tiene en vilo la economía de los clubes de fútbol

Pese a eso, es notable la crisis que van a vivir los equipos del fútbol colombiano, a medida que avance el virus y no haya actividad deportiva, no solo se afectan los jugadores, también las instituciones, pues se están quedando sin dinero, ya que al no recibir ingresos por derechos de televisión, taquilla y merchandising, pero, si tener que cumplir con sus obligaciones con su nómina, la situación se vuelve insostenible.

Publicidad

Por el momento, Méndez ya había asegurado que tenía el dinero para pagarles a sus jugadores en marzo y abril. A la espera, que después del 13 de abril, día final del confinamiento, todo pueda regresar a la normalidad y estabilizar la economía del club.

[Institucional 🇮🇩]



Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos.



¿Está de acuerdo con esta medida? — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 25, 2020

Publicidad