Habla médico de la madre de niña envenenada con talio en Bogotá: revela hallazgos

La Fiscalía General de la Nación continúa investigando el caso del envenenamiento con talio que provocó la muerte de las menores Emilia e Inés Forero en Bogotá, ocurrido el pasado 4 de abril. Ocho meses después de los hechos, Zulma Guzmán Castro sigue siendo la principal sospechosa, señalada como presunta responsable del crimen.

El caso ha generado gran indignación en el país, principalmente por el uso del talio, un metal altamente tóxico cuyo manejo en Colombia está restringido exclusivamente a procesos industriales. Según el abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, las investigaciones analizan múltiples hipótesis que podrían involucrar a más personas además de la sospechosa principal.

El posible móvil estaría relacionado con un vínculo sentimental previo entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, con quien habría sostenido una relación extramatrimonial iniciada en Cartagena alrededor de 2018.

Zulma Guzmán Castro Foto: YouTube

En entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, el endocrino e internista retirado Julio Portocarrero recordó el caso de Alicia, madre de una de las menores y exesposa de Bedout, quien también presentó intoxicación por talio.



“El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo. Se inició el tratamiento rápidamente, no hubo necesidad de hospitalizarlo”, explicó el médico. Según Portocarrero, los niveles normales son “menos de 2 microgramos”, mientras que Alicia presentó niveles de “80, 90, claramente altos”.

El tratamiento consistió en “medicamentos que ligan el talio en el organismo y se elimina por la orina”, señaló el especialista, quien agregó que los controles posteriores mostraron niveles “cero, no detectables”.

La familia confirmó la recuperación inicial. Sin embargo, Alicia sufrió una recaída en Europa debido a la reactivación de un tumor previo, falleciendo el 17 de agosto de 2021 a los 50 años.

Publicidad

Un elemento clave en la investigación fue la reconstrucción del envío de las frambuesas contaminadas. La Fiscalía determinó que el mensajero que transportó el paquete no formó parte del plan criminal y se convirtió en testigo crucial.

Según el ente acusador, el domiciliario inicialmente se retiró al no encontrar a nadie, pero regresó tras recibir instrucciones telefónicas que indicaban que el paquete era un regalo y mencionaban a un miembro de la familia para que fuera aceptado. Registros telefónicos y de ubicación respaldaron esta cadena de hechos, concluyendo que Guzmán ordenó el envío contaminado.