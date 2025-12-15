En vivo
Habla médico de la madre de niña envenenada con talio en Bogotá: revela hallazgos

Habla médico de la madre de niña envenenada con talio en Bogotá: revela hallazgos

El endocrino e internista retirado Julio Portocarrero recordó el caso de Alicia, madre de una de las menores y exesposa de Bedout, quien también presentó intoxicación por talio.

