No de papaya: estas son las recomendaciones de la Policía para cuidar la plata de la prima

Desde este lunes comenzó a hacer el pago de la tan anhelada prima de fin de año, Sin embargo, los amigos de lo ajeno también comienzan a planear cómo quedarse con la plática de los demás. Dada esta lamentable realidad, las autoridades alertan a la ciudadanía en el manejo adecuado del retiro de su dinero.

Las autoridades en el departamento de Antioquia establecen algunos protocolos de seguridad para evitar ser víctimas de robo al momento de retirar el dinero de la prima en los establecimientos bancarios o en los cajeros automáticos.

Dentro de las medidas de seguridad más recomendadas por parte de las autoridades están, no retirar el dinero en altas horas de la noche, asistir acompañado a los cajeros automáticos o a los entidades bancarias y verificar siempre antes de salir con el dinero quien está a su alrededor.

Recomendaciones para no poner en riesgo su prima de fin de año

En Blu Radio salimos a las calles de Medellín a preguntarle a los ciudadanos qué medidas de seguridad adoptan al momento de hacer el retiro del dinero de la prima durante esta época del año y esto fue lo que nos respondieron.



"La media seguridad que yo utilizaría es retirarla en un corresponsal bancario que me quede cerca de mi casa y no retirar toda, solamente una parte. Saber en qué horario ir, en qué punto del cajero ir y por qué no también como acompañador. Evitar donde haya mucha gente pues en recurrencia y si vas a sacar pues como altas sumas de dinero llamar a la autoridad competente", dijeron algunas personas.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía su disposición con el acompañamiento de la Policía si el caso lo amerita e invitan a la comunidad a estar muy atentos a las señales de alerta al momento de retirar su dinero y reportar cualquier situación que parezca sospechosa.