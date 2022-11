BMW presentó el Vision Next 100 para celebrar su primer centenario

El vehículo, que no genera emisiones contaminantes, presenta dos modelos: el Boost y el Ease, y fueron hechos en fibra de plástico y de carbono en lugar de acero.



Este Concept Car es el primero de los cuatro con los que BMW prevé asombrar al mundo motor durante este año, el del 100º aniversario de su fundación.





En otras noticias:



-Por séptimo año consecutivo Ford Motor Company fue destacada por el Instituto Ethisphere, como la empresa automotriz más ética del mundo. Este honor destaca el compromiso de la empresa de practicar la ética y la ciudadanía corporativa como las bases que le sostienen para hacer un mundo mejor. Bill Ford, Director Ejecutivo de la Corporación estadounidense, dijo: “Esta distinción es para premiar a nuestros empleados quienes diariamente hacen las cosas adecuadamente y toman las decisiones correctas”.



-En el AutoShow de Ginebra, Nissan presentó un plan estratégico para su movilidad del futuro que apunta a "ir más allá del vehículo". Con su nuevo plan, buscan ser más eficientes en recargas rápidas y como si fuera poco poder utilizar la energía almacenada en el vehículo para volcarla a la red, iluminar un edificio o venderla a la red pública de energía.



-El autódromo Hermanos Rodríguez será sede este fin de semana del “ePRIX de Ciudad de México”, la quinta prueba válida del II Campeonato del Mundo de Fórmula E (la F-1 eléctrica). Sorprende que esta será la primera carrera de la categoría que dejará los circuitos urbanos para actuar en un trazado de autódromo.



-Esta semana se registró en una estación de servicio de Mankatto, (Minessota, Estados Unidos) un accidente fuera de lo común. Una tractomula terminó impactada contra un árbol y otro camión, cuando su conductor, un Golden Retriever, perdió el control del volante. Todo se agravó cuando las autoridades pidieron el permiso de conducir del can, y este, se limitaba a batir alegremente su cola, tratando de disimular que estaba indocumentado. Las autoridades locales aún no han dictado sentencia.



-Los pilotos Kimi Raikkonen y Sebastián Vettel de la escudería Ferrari fueron los más rápidos (separados por 0.1”) al cerrar los 8 días de test pre-temporada que la Fórmula 1 hizo en Barcelona, en las dos últimas semanas. Nico Rosberg (Mercedes AMG), quedó a 0.25” de Raikkonen.

Todo apunta a que el inicio de temporada el 20 de marzo en Australia, se empezará a vivir un duelo fantástico entre Ferrari y Mercedes.