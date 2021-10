Borja reveló qué le dijo a ‘Dibu’ Martínez y que le sacó la piedra en Copa América

Este viernes 1 de octubre estuvo en Blog Deportivo el delantero de la Selección Colombia, Miguel Ángel Borja, quien habló sobre su actualidad y la triple fecha de Eliminatoria Sudamericana que se comenzará a disputar la próxima semana. Además, aprovechó para aclarar la polémica con Emiliano ‘Dibu’ Martínez en la Copa América.

“Lo que pasó con él es que cuando se acabó el primer tiempo, ellos estaban haciendo tiempo y se supone que si uno está enfrentando a uno de los mejores de la historia como lo es Messi y la Selección Argentina, no es necesario quemar tiempo y eso no me gustó”, dijo.

Borja aclaró que a Martínez no le gustó que Borja les haya dicho que “esos minutos les van a hacer falta al final”.

“Por eso que le dije me empezó a hablar en el punto penal, me decía que por qué no hablaba ahora que en el entretiempo hablaba mucho. Pero son cosas que pasan ahí y quedan ahí en el campo de juego que es lo más bonito”, afirmó.

Por último, el goleador colombiano dijo que Emiliano Martínez es un buen arquero con mucho futuro y que si utiliza esa estrategia es porque le ha funcionado. Cabe recordar que el portero argentino protagonizó una escena similar cuando enfrentó al Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Escuche la entrevista en el audio adjunto:

