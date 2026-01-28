Camila Osorio avanza a cuartos de final del WTA de Manila

El camino de la tenista colombiana Camila Osorio en el WTA de Manila, Filipinas, avanza de manera exitosa. La cucuteña clasificó a los cuartos de final y el jueves, a las 6:00 de la mañana, hora colombiana, se enfrentará a la filipina Alexandra Eala, número 49 del ranking, la tenista con mejor ubicación en la competencia.

La colombiana, número 84 del ranking WTA, llegó a cuartos de final tras un importante camino, pues en su debut se impuso a la japonesa Sakura Hosogi en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-3. Su segundo partido, correspondiente a los octavos de final, fue más exigente. Allí se midió ante otra japonesa, Mai Hontama, número 244 del ranking. El primer set terminó 6-4 a favor de Osorio, el segundo fue para su rival por 4-6 y el tercero definió la victoria de la colombiana por 6-2.

Camila Osrio acaba racha negativa

Osorio acaba de romper la racha negativa con la que inició el año. El pasado 5 de enero perdió en Auckland, Nueva Zelanda, frente a la croata Petra Marcinko; en Hobart, Australia, cayó ante la inglesa Emma Raducanu, y en Melbourne, en el marco del primer Grand Slam del año, la estadounidense Anne Li, número 38 del mundo, le impidió seguir avanzando.

El inicio de temporada de la próxima rival de la tenista colombiana de 24 años ha sido similar. También fue eliminada en Auckland, Nueva Zelanda, y en el Abierto de Australia perdió contra la estadounidense Alycia Parks, número 99 del ranking WTA.

