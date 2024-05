Camila Osorio, eliminada del Roland Garros en segunda ronda

La colombiana Camila Osorio no pudo lograr ante la tunecina Ons Jabeur en Roland Garros la victoria que le abría las puertas de los Juegos de París, pero se aferra al sueño olímpico que ahora ya no depende de ella.

"Ahora solo me queda esperar y hacer cuentas, porque no depende de mí, depende de cómo se mueva la lista. Si hubiera ganado era casi seguro", dijo la colombiana, que, tras caer 6-3, 1-6 y 6-3 en la segunda ronda del Grand Slam de tierra batida, se despide de Roland Garros.

Actualmente la de Cucutá es la número 77 del ránking, pero el que marcará las que tendrán plaza en los Juegos es el que salga tras el torneo de París en diez días, por lo que sus opciones no son definitivas.

Osorio también está apuntada en el torneo de dobles de Roland Garros, junto a la rusa Elina Avanesyan, lo que le otorga otra posibilidad de vivir la cita olímpica.

"Sería un sueño, jugar por Colombia es algo diferente, algo distinto. Hay una motivación extra en no jugar por ti, en jugar por tu país, es el orgullo más grande", afirmó.

Osorio indicó que "ponerse la camiseta de Colombia es el orgullo más grande" y por eso dijo tener "mucha ilusión de jugarlos".

"Tuve la oportunidad de jugar en Tokio, pero llegué lesionada, no pude jugar como me hubiese gustado. Además no había público (por la pandemia), así que no disfruté la experiencia que todo el mundo quiere vivir. Así que espero poder entrar ahora y vivirlos aquí, en Roland Garros, sería espectacular", dijo.

La colombiana abandona París con buenas sensaciones, tras haber superado una ronda, tras el abandono de la ucraniana Anhelina Kalinina, con lo que igualó así su mejor actuación en París y se quedó a un escalón de la que obtuvo en 2021 en Wimbledon.

Pese a la derrota, afirmó haber tenido buenas sensaciones y se mostró orgullosa de haber podido plantar cara a la número 8 del mundo.

"Creo que ahora estoy más cerca de poder ganar a rivales así. Cuando jugué por vez primera contra Jabeur me puso los pies en el suelo. El año pasado ya le hice partido y ahora le he jugado de tu a tu.Esa es la evolución que siento", comentó.

Osorio dijo que está trabajando mucho el control de las sensaciones, porque considera que era el principal freno que sentía en su tenis.

"Tengo el objetivo de estar entre las 20 mejores y para poder llegar ahí una de las claves es el trabajo mental, aprender a disputar todos los puntos. Ahora siento que he mejorado eso, me quedo con esa progresión", señaló.

También ha mejorado en aceptar la derrota, a saber apreciar que "no siempre se puede ganar" y que es "una persona afortunada, que está viviendo su sueño y está en los mejores torneos del mundo".

Osorio se enfrentó a una rival que el año pasado alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y que tiene en sus vitrinas torneos importantes y durante un momento parecía remontar, aunque la tunecina no se desenganchó del partido y acabó imponiendo su tenis.

Tras la eliminación de Daniel Galán en primera ronda, el tenis colombiano se queda sin representantes en el cuadro individual de Roland Garros.