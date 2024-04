Camila Osorio, enamorada y agradecida con el público en Bogotá: “Lo intenté mucho, fue increíble”

Camila Osorio, una de las promesas del tenis colombiano, logró este domingouna impresionante victoria en el Torneo WTA de Bogotá. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, no pudo ocultar su emoción y contó cómo se sintió en el momento de la victoria y cómo ha sido esta experiencia en comparación con su título anterior.

“La verdad, no sé. Creo que tenía de todo en la cabeza en ese momento, obviamente, ya respiré. Tenía mucha, mucha ilusión de levantar mi segundo título y nada, yo solo decía ‘gracias a Dios por esto, por esta bendición’ y por esta oportunidad de tener otro campeonato conmigo”, relató.

Camila destacó que este torneo fue diferente a su título anterior, ya que se sintió más consciente y aprovechó más la presencia del público, pues en ese entonces la disputa por el trofeo fue en plena pandemia y por las restricciones que había, eran contadas las personas en las tribunas alentándola, todo lo contrario a lo que pasó esta vez.

“Este torneo fue distinto por todo. El primero fue un poco más sorpresa, como que no lo esperaba y aunque lo preparé y todo, no esperaba ese resultado. Ahora era un poco y soy un poco más consciente. Llevo más años en el circuito, ya he competido un poco más y creo que lo afronté de una manera diferente y aproveché al público también. Lo intenté mucho (…) Fue increíble, las atmósferas de todo, cómo puede vivir ese momento con todo el público”, dijo la cucuteña.

En cuanto a los partidos, Camila señaló que todos fueron muy difíciles, en especial, contra la alemana Tatjana Maria en cuartos de final, con quien se ha visto en varias oportunidades en otros encuentros. A pesar de perder el primer set, ya en la final, Camila aguantó, fue paciente y supo aprovechó el ánimo del público para recuperarse y ganar el partido.

“Todos los partidos fueron durísimos. El partido contra Tatjana era muy complicado por todo, porque ya ha sido campeona dos veces dos años seguidos acá en Bogotá. Sabe cómo jugar, tiene un juego que no es muy tradicional, así que era complicado y también venía de perder en primera ronda en Australia contra ella (…) Aproveché mucho la vida del público porque me animaron muchísimo. Me gritaron mucho durante toda la semana, así que eso me dio mucha fuerza”, enfatizó en Blu Radio.

Al preguntarle sobre qué fue lo más lindo de esta celebración, contó que el compartir con su familia, amigos y su equipo. También estar en casa y sentir el apoyo de cada persona que estaba en la cancha, según dijo, fue muy especial para ella.

