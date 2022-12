¿Camilo Villegas estará en los JJOO? Esto dijo María José Uribe

“Estamos clasificados con Camilo (Villegas) desde hace un año o más pero no se había hecho oficial, entonces hoy hay una motivación más”, dijo.

Publicidad

Relató cómo ha sido su preparación de cara a este evento y las medidas que ha tomado en torno al virus del zika que tanta preocupación ha generado en los deportistas.

“Estoy en contacto todo el tiempo con el virus, las precauciones han sido por ejemplo tomar Tiamina y pues no tengo en mis planes tener hijos en el futuro cercano”, afirmó.

Publicidad

En relación a Camilo Villegas y la posibilidad de que no participe en los Juegos Olímpicos, Uribe expresó que él también tiene un torneo en el PGA Tour en esas fechas y “si no renueva la tarjeta no podría participar el otro año en el mismo, por eso es que está pensando si va o no a los Juegos Olímpicos, no es por el zika”.

Publicidad

Finalmente, se refirió a la mala interpretación que se generó a partir de un tuit suyo en la que varios medios colombianos creyeron que la deportista iba a ser la nueva abanderada del país en la inauguración de los juegos.

“Me siento super mal, todos los golfistas estábamos emocionados al hacerse oficial, pero no era literal el mensaje cuando lo traduje y la gente pensó que iba a ser la abanderada”, dijo.

Publicidad

“Yo ni siquiera voy a estar en la inauguración, hay muchos deportistas que tienen más mérito, las redes sociales me jugaron una mala pasada; ojalá Jossimar pueda ir, pero cualquiera que la lleve pondrá el nombre del país muy en alto”, agregó.