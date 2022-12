Carlo Ancelotti no ahorra elogios para James Rodríguez

El técnico del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, no ahorró elogios para James Rodríguez, luego de su destacada actuación en la victoria 2-0 ante el Shalke 04 por la quinta fecha de la Bundesliga, en la que marcó un gol.



“Él sabe cómo motivarse y cómo ponerse en la cancha. Yo no le he enseñado nada. Él sabe lo que hace y lo ha hecho muy bien”, expresó en rueda de prensa.



Agregó que no es fácil para un jugador adaptarse a una nueva realidad, con un nuevo idioma y con nuevas circunstancias.

“Se está acostumbrando muy rápido y todo el mundo está contento con él”, puntualizó.

La prensa alemana celebra este miércoles la gran noche que tuvo el colombiano en la victoria del Bayern a domicilio.



"Al fin explota James", titula en edición digital el diario "Süddeutsche Zeitung" de Múnich.

"James Rodríguez estaba en el mejor camino de ser considerado un fichaje fallido. Pero ante el Schalke el colombiano mostró lo que lo hace tan valioso", dice el periódico muniqués.



