Carlos Alcaraz conquista su segundo título del US Open: derrotó a Sinner

El español Carlos Alcaraz se coronó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda ocasión en su carrera, al imponerse en la final al italiano Jannik Sinner con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Con esta victoria, el murciano recupera el número uno del ranking mundial, posición que no ocupaba desde hace dos años.

Este título supone además su segundo Grand Slam de la temporada 2025, tras conquistar Roland Garros hace tres meses, y el sexto en su palmarés. Entre los jugadores en activo, solo Novak Djokovic, con 24 grandes, supera sus cifras.

El duelo con Sinner confirma a ambos como protagonistas de la rivalidad más intensa del tenis actual. En lo que va del año ya habían disputado cuatro finales, incluidas dos de Grand Slam: Roland Garros, que ganó Alcaraz, y Wimbledon, en el que se impuso el italiano. Es la primera vez en la historia que dos tenistas coinciden en tres finales de los cuatro grandes de una misma temporada.

La historia entre ellos comenzó en Nueva York en 2022, con un maratónico encuentro de cinco sets y más de cinco horas que terminó entrada la madrugada. Aquella vez también triunfó Alcaraz, quien acabó levantando su primer grande.

Con su triunfo en esta edición del US Open, Alcaraz asciende al número uno con 11.540 puntos, mientras que Sinner, líder durante 65 semanas consecutivas, queda segundo con 10.780.



Así fue la final

El italiano había advertido antes de entrar en la pista que enfrentaba “al mejor del mundo”. Y Alcaraz se encargó de confirmarlo desde el inicio con un quiebre temprano, aprovechando el bajo porcentaje de primeros servicios de su rival. Con un tenis agresivo y varios puntos espectaculares, el español se llevó el primer set con autoridad (6-2).

Sinner reaccionó en la segunda manga. Más sólido con su saque y alargando los intercambios, logró incomodar a Alcaraz y se llevó el set por 6-3, igualando el marcador.

Lejos de desmoronarse, el murciano recuperó el control en el tercero con un parcial de 5-0 que dejó sin respuesta a su contrincante. Cerró el set 6-1, con 11 golpes ganadores frente a solo uno del italiano.

El cuarto y definitivo set comenzó más parejo, pero en el quinto juego Alcaraz logró un nuevo quiebre que resultó definitivo. Tras dos horas y 42 minutos de partido, sentenció la final en su tercera bola de campeonato.

Sinner, que llegaba con una racha de 27 victorias seguidas en pista rápida en torneos de Grand Slam, no pudo mantener el nivel en el saque: apenas 48 % de primeros servicios, cuatro dobles faltas y solo dos aces. “Hoy lo di todo, no pude hacer más”, admitió el italiano al recibir el trofeo de subcampeón.

Alcaraz, entre sonrisas, le respondió: “Te veo más que a mi familia”, en alusión a la frecuencia con la que se enfrentan.

Un 2025 de dominio absoluto

La temporada del murciano está siendo impecable: lidera el circuito con un balance de 61 victorias y 6 derrotas (24-2 en Grand Slam) y suma siete títulos en total, incluidos los Masters 1.000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo, además de los ATP 500 de Róterdam y Queen’s.

En cuanto a premios, el español se embolsará 5 millones de dólares, la mayor cifra entregada en la historia de un Grand Slam. Sinner, por su parte, recibirá 2,5 millones por su condición de finalista.