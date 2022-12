Chilavert se niega a hablar con Asprilla del puñetazo en Eliminatorias de 1998

José Luis Chilavert, uno de los históricos de la Selección de Paraguay y de los mejores porteros en toda la historia del fútbol suramericano, analizó en Mañanas BLU el presente de su selección, que este jueves enfrenta a Colombia en Barranquilla, y habló de lo que fue su carrera como profesional.

“En Paraguay hace mucho tiempo se vienen haciendo las cosas mal. En la parte dirigencial, no se ha sabido elegir al técnico ideal y por eso hoy sufrimos. Paraguay juega un partido bien y el otro muy mal”, dijo.

Aseguró, además, que el juego entre Colombia y Paraguay este jueves será un “bonito espectáculo” que hay que disfrutar en paz.

Según el guardameta, los partidos contra Colombia siempre se han caracterizado por ser muy físicos y por la pasión que ambos equipos le imprimen, algo que, a su juicio, no será la excepción este jueves en el 'Metro', y más teniendo en cuenta que ambas escuadras tienen posibilidades y sueñan con Rusia 2018.

De otro lado, el exportero paraguayo comparó sus grandes momentos vistiendo históricas camisetas, con la actualidad del fútbol mundial y señaló que los jugadores de ahora son “light”.

“Esta es otra generación, los chicos de ahora son light y están en otra historia. Ahora se preocupan por los peinados y los tatuajes, nosotros éramos guerreros de verdad”, agregó Chilavert.

El 'puñetazo' a Asprilla en 1997

El guardameta también se refirió a su pelea con Faustino ‘El Tino’ Asprilla en el estadio Defensores del Chaco en el año 1997 y aseguró que el delantero colombiano también lo golpeó en el rostro y, por eso, ambos terminaron expulsados.

Antes de irse al camerino, el portero ‘guaraní’ le dio un ‘puñetazo’ en la cara a Asprilla, quien estaba sentado en el banquillo. Después de la agresión, Víctor Hugo Aristizábal defendió a su compatriota.

“Faltaban como 10 minutos para terminar el partido y terminó ganando Paraguay con un gol fantástico en el último minuto. Fue un partido maravilloso como todos los que jugamos con Colombia”, precisó.

Dijo, además, que en su carrera no lo afectó ningún encontrón que tuvo con sus rivales, pues todo fue en medio de la calentura del partido y el deseo de conseguir cosas importantes con su selección.

BLU Radio intentó que Chilavert saludara al ‘Tino’ Asprilla, pero el portero guaraní se negó, al considerar que no comparte muchas cosas que el colombiano ha dicho sobre el partido contra Paraguay y sería enfrascarse en discusiones “banales”.

Por su parte, Faustino Asprilla señaló que en él no hay rencores, pues son cosas que “son del pasado y quedaron en el pasado”.

Vea acá: Me llevaría a Cardona y Falcao a la Selección de Paraguay: Chilavert .

Añadió que en su época él vivía para el fútbol y trataba de dar su vida dentro del terreno de juego con tal de no dar la mínima posibilidad al rival.

“En la jugada, Chilavert me escupió la cara, yo me limpié, me levanté y le di una cachetada, fue ahí cuando el árbitro pitó penalti para Colombia y nos expulsó a los dos”, dijo.

Después, explicó, Chilavert se acercó al banco de Colombia y le dio el famoso ‘puñetazo’, del cual, dice, no quedó sino el recuerdo de lo emocionantes que eran los juegos contra Paraguay.

