Chile no demandará partido Perú - Colombia

Luego de que la Selección de Chile quedara eliminada de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, por el empate entre Perú y Colombia, comenzaron los rumores de que podrían demandar el 'pacto de no agresión' de los últimos minutos promovido por Radamel Falcao García.



Sin embargo, Blu Radio habló directamente con el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, Andrés Fazio Molina, quien desmintió dicha versión.



“Es un rumor sin fundamento, no se tomará ninguna media en contra de Perú y Colombia”, enfatizó Fazio Molina a Blu Radio.



Con esto, quedaría descartada la posibilidad de que ‘La Roja’ demande y se ponga en riesgo el paso directo de la Selección Colombia al Mundial, y el repechaje de la selección peruana.



Cabe precisar que los primeros en hablar de esta supuesta decisión de la Federación Chilena de Fútbol fueron los periodistas y panelistas del programa deportivo Fox Sports Radio de ese país.



“Se dice que se está esperando que se actué de oficio por parte de la FIFA con respecto de las declaraciones del jugador peruano reconociendo una suerte de arreglo en los últimos minutos, y si no, eventualmente podría actuar la Federación”, dijo Fernando Solabarrieta, periodista del programa.

Esto, tras las declaraciones del jugador peruano Renato Tapia en las que contó Falcao García le advirtió que el empate a un gol beneficiaba a los dos equipos para clasificar.

"Nosotros estábamos enfocados en el juego. En los últimos cinco minutos, los colombianos se nos acercaron. Sabían cuál era la situación en los otros campos. Se manejó el partido como se tuvo que manejar (…) Falcao me dijo que ya estábamos los dos adentro", afirmó Tapia en su momento.

