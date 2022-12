Chile perdió en la cancha; no demandaremos partido Perú-Colombia: federación chilena

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Arturo Salah, descartó interponer una demanda ante la FIFA por el supuesto arreglo del empate 1-1 de Colombia ante Perú.



En entrevista con el canal el canal 24 Horas de TVN de Chile dijo que la clasificación de la ‘roja’ se perdió en la cancha.



"Nosotros perdimos nuestra clasificación en cancha y eso es un hecho y si hay cosas de este tipo, que además son públicas, están los organismos pertinentes para que tomen las medidas que correspondan si es que hay que tomar. No tenemos ninguna intención de actuar", expresó.



Esta información ya había sido confirmada el jueves por BLU Radio, quien habló directamente con el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, Andrés Fazio Molina.



“Es un rumor sin fundamento, no se tomará ninguna media en contra de Perú y Colombia”, enfatizó en un mensaje enviado a Mañanas BLU.



