Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión entre EEUU y Venezuela
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Bogotá coronó a Rodrigo Contreras: es bicampeón de la Vuelta a Colombia

Bogotá coronó a Rodrigo Contreras: es bicampeón de la Vuelta a Colombia

En una última etapa de 137 kilómetros entre Sopó y Bogotá, el corredor defendió con inteligencia su liderato frente a los ataques de sus rivales, cruzando la meta en el tercer lugar.

Campeón de la Vuelta Colombia
Campeón de la Vuelta Colombia
X: @danielgarciacg
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 10, 2025 03:36 p. m.

El ciclista cundinamarqués Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, se consagró este domingo como campeón de la Vuelta a Colombia por segundo año consecutivo. En una última etapa de 137 kilómetros entre Sopó y Bogotá, el corredor defendió con inteligencia su liderato frente a los ataques de sus rivales, cruzando la meta en el tercer lugar. La victoria del día fue para Edgar Pinzón (Shimano), seguido por Yesid Pira (Hino).

Feliz por esta nueva victoria en la Vuelta a Colombia. Agradecer el trabajo de mi equipo Nu Colombia que entregó todo por este objetivo”, expresó Contreras en Bogotá, tras asegurar su bicampeonato.

Diego Camargo y Yeison Reyes completan el podio

El subcampeón de la competencia fue, una vez más, Diego Camargo, quien ya había ocupado ese lugar en la edición anterior. Yeison Reyes, del equipo Orgullo Paisa, finalizó en el tercer puesto. Entre los ciclistas internacionales, el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA) fue el más destacado, al ubicarse cuarto en la general a cuatro minutos del ganador.

El camino al triunfo de Contreras comenzó a definirse en la tercera etapa, una contrarreloj individual de 33 kilómetros entre Curisí y Toquilla, en Boyacá, que ganó con autoridad. Desde ese momento, el equipo Nu Colombia se dedicó a proteger su ventaja frente a los embates de Camargo, quien, pese a sumar dos victorias de etapa, no logró arrebatarle el liderato.

Trabajo en equipo y grandes objetivos para 2025

A sus 31 años, Contreras destacó que el triunfo fue posible gracias a la disciplina y el sacrificio de sus compañeros: “Sin el sacrificio y la disciplina de mis compañeros en cada una de las diez etapas no estaríamos aquí celebrando este bonito triunfo”, afirmó.

El ciclista, nacido en Villapinzón, también resaltó la calidad de sus rivales y la dureza del recorrido, que incluyó exigentes jornadas de montaña desde la salida en Yopal. Con la temporada aún en curso, ya piensa en lo que viene: “Ahora queda descansar un poco y prepararse para una segunda mitad del año, con grandes objetivos en Colombia y en el exterior”.

Publicidad

En su palmarés, Contreras también cuenta con el título del Tour Colombia 2024, una hazaña histórica al ser el primer corredor no perteneciente a un equipo World Tour en lograrlo. En esa ocasión, compartió podio con los ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, segundo y tercero respectivamente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vuelta a Colombia

Ciclismo

Bogotá