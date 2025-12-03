Con la 'maglia rosa': Cundinamarca será sede del Gran Fondo Giro de Italia en 2026

Cundinamarca recibirá por primera vez uno de los eventos de ciclismo amateur más reconocidos del mundo: el Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro, que llegará al país el primero de marzo de 2026 y tendrá como escenario principal los paisajes andinos de Sesquilé, Machetá y Tibirita. Esta será la primera edición de la competencia en Colombia y la sexta en el mundo, tras su paso por España, China, Brasil, Ecuador y Estados Unidos.

El anuncio oficial fue hecho por la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio Colombo-Italiana, entidades que gestionaron la llegada de este evento, conocido por replicar la experiencia del Giro de Italia para ciclistas recreativos, aficionados, élites no profesionales y exprofesionales.

La competencia espera reunir a 5.000 participantes. “Seremos el sexto país en el mundo en tener este honor. Qué bueno que llegue a nuestra geografía, a la de Cundinamarca, porque la ruta escogida se asemeja a los paisajes italianos, con características logísticas similares a lo que sucede en el Giro”, dijo el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, destacando la exigencia del recorrido elegido.

Gobernador de Cundinamarca confirma Gran Fondo Giro d’Italia en 2026 // Foto: Gobernación de Cundinamarca

La ruta partirá y finalizará en la represa del Tominé, ubicada entre Guatavita y Sesquilé, desde este punto, el Gran Fondo, de 132 kilómetros, avanzará hacia el Alto del Sisga para tomar luego el desvío hacia Machetá y Guateque, retornar por Tibirita y atravesar nuevamente Machetá y Sesquilé hasta llegar de nuevo a Tominé.



Este recorrido incluirá cinco premios de montaña y un tramo en tierra característico del ciclismo italiano clásico. También habrá un Medio Fondo, de 84 kilómetros, compartirá salida y meta con la distancia principal y seguirá el recorrido hasta tres kilómetros después de Machetá antes de emprender el retorno hacia Tominé.

Las inscripciones quedan oficialmente abiertas desde el 3 de diciembre y se realizarán en tres etapas con los siguientes costos: $590.000 hasta el 31 de diciembre, $640.000 hasta el 31 de enero, y $690.000 desde febrero. Otro de los anuncios de la gobernación es que los competidores además participarán en el sorteo de dos pasajes con gastos pagos para presenciar el Giro de Italia 2026.

Más allá del aspecto deportivo, el gobernador Rey destacó que este evento busca impulsar el turismo basado en el deporte. “Nos estamos preparando con estos municipios para poder albergar no solo a los participantes, sino también a sus familias”.

Publicidad

La carrera rendirá homenaje a grandes ciclistas colombianos que han dejado huella en el Giro de Italia, entre ellos Cochise Rodríguez, Rafael Niño, Nairo Quintana y Egan Bernal, quienes han consolidado el vínculo entre Colombia y la competencia italiana.