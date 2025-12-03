En vivo
Con la 'maglia rosa': Cundinamarca será sede del Gran Fondo Giro de Italia en 2026

Con la 'maglia rosa': Cundinamarca será sede del Gran Fondo Giro de Italia en 2026

El gobernador de Cundinamarca compartió detalles del Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro que se correrá en 2026 por las vías del departamento y que espera congregar a más de 5.000 deportistas.

