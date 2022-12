Fernando Gaviria se dislocó el hombro tras aparatosa caída en el mundial de Ciclismo

Una lesión en un hombro presenta el ciclista colombiano Fernando Gaviria como consecuencia de la caída que tuvo durante la prueba de fondo que sufrió en el Mundial de ciclismo que se desarrolla en Catar.



El parte médico de la Organización del Mundial de Ciclismo afirma que Gaviria no sufre fractura, sin embargo, tiene el hombro dislocado.



Por otro lado, Rigoberto Urán, que llevaba algunos días con fiebre, dolor de garganta y escalofríos, no tomó la partida por recomendaciones del cuerpo médico, quienes resaltaron que bajo los efectos de la fiebre el cuerpo no es capaz de regular la temperatura lo que podría generar alguna complicación médica.