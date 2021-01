El árbitro Escalante estuvo faltándonos al respeto: Andrés ‘Pecoso’ Correa del Bucaramanga

Andres Felipe ‘El Pecoso’ Correa manifestó en Blog Deportivo su molestia por el trato del árbitro Diego Escalante durante el juego en el que su equipo Atlético Bucaramanga perdió 2-1 ante Jaguares.

“Ayer con el señor Escalante desafortunadamente sucedieron cosas que no lo dejan muy bien parado, obviamente es su palabra contra la mía y la de mi compañero Bruno (…). Estuvo faltándonos al respeto en cuanto a sus palabras, expresiones. No tuvo nada que ver con el tema del resultado, pero si saca mucho al jugador”, denunció.

Según el experimentado jugador, hay muchos jueces que son respetuosos, otros que permiten y se dejan hablar y otros que no. “Uno entiende todo eso y sabe que la autoridad se tiene que respetar sea como sea”, sin embargo, afirma que en el caso Escalante fue diferente y contó cómo se dio la expulsión de su compañero Bruno Telíz.

“Bruno no reacciona mal, él dice: juez, pero no nos faltes al respeto y por eso fue su tarjeta roja. El árbitro le había dicho a Bruno que íbamos a quedar en la historia por perder con un equipo de nueve jugadores, y Bruno lo único que le respondió fue: no nos faltas al respeto y lo expulsó”, reveló Correa.

