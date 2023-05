"El objetivo era ceder la maglia rosa": Remco Evenepoel tras perder el liderato del Giro de Italia

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) podrá volver a vestir el maillot arcoìris de campeón del Mundo este miércoles en la quinta etapa del Giro de Italia al perder hoy deliberadamente la maglia rosa en la cuarta jornada con final en Lago Laceno.

"Ese era el objetivo. Todavía estamos a tiempo para recuperar la maglia rosa. Nuestro objetivo era renunciar a la posición de liderazgo. Estoy satisfecho. Superamos bien esta etapa en condiciones frenéticas. Las primeras 2 horas hicimos un promedio de 44 km/h, ritmo muy elevado", dijo en meta el campeón del Mundo y de la Vuelta 2022.

Evenepoel, también líder de la clasificación de jóvenes, piensa utilizar el maillot arcoíris en la quinta etapa. "Eso está bien, porque no voy a aceptar la camiseta blanca", dijo.

Luknessund:"Ponerse la maglia rosa es especial, algo increíble"

El noruego Andreas Luknessund (DSM), nuevo líder del Giro de Italia, dijo que ponerse la maglia rosa es un hecho "súper especial e increíble", un objetivo que era secundario de inicio, pues la idea era luchar por el triunfo de etapa.

"La maglia rosa es súper especial, algo increíble. Una vez en carrera y con la escapada consolidada sabía que el rosa era posible", señaló en meta el ciclista nórdico.

Luknessund, que estaba a 1.40 minutos de Evenepoel en la general, arriesgó a fondo en el último ascenso para llegar a la cima y lanzarse en los últimos 3 km a meta.

"Hice un ataque para romper la fuga y lo logré, pero Paret Peintre me alcanzó en el descenso. Me dolían mucho las piernas, pero es súper especial estar de rosa. Ese era el objetivo antes de la etapa pero como todo el mundo sabe, andar en bicicleta no es tan fácil y lograrlo es increíble", comentó.

