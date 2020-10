¡Hasta habla con los animales! Gracioso video de Rigoberto Urán para invitar a su Giro

El ciclista Rigoberto Urán volvió a hacer de las suyas, esta vez por una historia que subió a Instagram, en la que invita a seguir, de forma virtual, el Giro de Rigo 2020.

Luego de hacer la respectiva invitación al evento, que se realizará el 15 y 16 de noviembre, se dirige a un cisne, que se en encuentra en un lago, y entabla con él una graciosa conversación.

“Hasta los patos quieren ir al Giro de Rigo. Es una experiencia que no te puedes perder. ¿Por qué? Porque es única. Go Rigo Go, el Giro de Rigo Virtual, no te quedes por fuera”, le dice.

