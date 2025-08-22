Inicia la Vuelta a España este sábado y podrá verla gratis por ditu: programación completa

La Vuelta a España 2025, una de las tres grandes competencias del ciclismo mundial, comenzará este sábado 23 de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre, con un recorrido de 21 etapas y 3.151 kilómetros. La plataforma Ditu anunció que transmitirá el evento en directo y de manera gratuita para los usuarios en Colombia, ofreciendo además resúmenes y contenidos especiales relacionados con cada jornada.

El equipo Visma Lease a Bike y su corredor Jonas Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia, parten como principales favoritos al título de esta edición. La ronda ibérica recorrerá varios países, incluyendo etapas en Italia, Francia, Andorra y España, lo que le dará un carácter internacional al inicio de la competencia.



Programación de la primera semana Vuelta a España en Ditu

La plataforma detalló la programación de las etapas que se podrán seguir en directo desde el arranque este sábado. Además, estas son las transmisiones confirmadas para la primera semana de competencia:

Etapa 3 – Lunes 25 de agosto (8:30 a.m.)

San Maurizio Canavese (Italia) – Ceres (Italia)

Recorrido de 139 kilómetros en media montaña, con un ascenso de segunda categoría y final en alto de cuarta.



San Maurizio Canavese (Italia) – Ceres (Italia) Recorrido de 139 kilómetros en media montaña, con un ascenso de segunda categoría y final en alto de cuarta. Etapa 4 – Martes 26 de agosto (8:15 a.m.)

Susa (Italia) – Voiron (Francia)

Etapa de 192 kilómetros. El esfuerzo se concentrará en la primera mitad con las subidas a Montgenèvre y Lautaret. Final llano, favorable para un posible sprint masivo.



Susa (Italia) – Voiron (Francia) Etapa de 192 kilómetros. El esfuerzo se concentrará en la primera mitad con las subidas a Montgenèvre y Lautaret. Final llano, favorable para un posible sprint masivo. Etapa 5 – Miércoles 27 de agosto (10:00 a.m.)

Figueres (Girona) – Figueres (Girona)

Contrarreloj por equipos de 24,1 km. Será la primera prueba contra el reloj de la edición, clave para definir estrategias de los aspirantes a la general.



Figueres (Girona) – Figueres (Girona) Contrarreloj por equipos de 24,1 km. Será la primera prueba contra el reloj de la edición, clave para definir estrategias de los aspirantes a la general. Etapa 6 – Jueves 28 de agosto (9:00 a.m.)

Olot (Girona) – Pal (Andorra)

Con 171 kilómetros, marca la entrada de la montaña. Se incluyen ascensos a Santigosa y Toses, además de un final exigente en Pal.



Olot (Girona) – Pal (Andorra) Con 171 kilómetros, marca la entrada de la montaña. Se incluyen ascensos a Santigosa y Toses, además de un final exigente en Pal. Etapa 7 – Viernes 29 de agosto (5:30 a.m.)

Andorra la Vella – Cerler (Huesca)

Etapa de 187 kilómetros con el Port del Cantó como gran dificultad. El final en alto promete marcar diferencias entre los favoritos.



Andorra la Vella – Cerler (Huesca) Etapa de 187 kilómetros con el Port del Cantó como gran dificultad. El final en alto promete marcar diferencias entre los favoritos. Etapa 8 – Sábado 30 de agosto (9:00 a.m.)

Monzón (Huesca) – Zaragoza

Recorrido llano de 158 kilómetros. Será una de las pocas oportunidades para los velocistas.



Monzón (Huesca) – Zaragoza Recorrido llano de 158 kilómetros. Será una de las pocas oportunidades para los velocistas. Etapa 9 – Domingo 31 de agosto (9:00 a.m.)

Alfaro (La Rioja) – Estación de esquí Valdezcaray

Jornada de 195 kilómetros con desnivel constante, donde una fuga podría definir la victoria.

Además de la transmisión en vivo, la plataforma confirmó que contará con espacios adicionales como Fotofinish, un especial que resume lo más destacado de cada jornada de la Vuelta, contenidos que estarán disponibles bajo demanda para que los usuarios revivan los mejores momentos en cualquier momento de la competencia.



¿Qué más transmitirá ditu?

El comunicado de la plataforma también detalló otras franjas de entretenimiento que estarán disponibles en la semana del 25 al 31 de agosto. Entre ellas se destacan:

