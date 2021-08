Miguel Ángel López reveló cómo evitó la caída de este jueves en la Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) desveló al final de la etapa que pudo zafarse de la caída en la que se vio involucrado Primoz Roglic (Jumbo-Visma) frenando justo después de que se produjese.

"He escuchado un frenazo y por suerte he podido pasar sin problemas y no he visto mucho", ha dicho el corredor de Pesca, que espera que su compañero Nelson Oliveira, sí implicado en la caída, la supere bien a pesar de lo dañado que parecía al retomar la carrera. "Ojalá se encuentre bien y no tenga mucha cosa más", dijo.

Supermán se congratuló de que su equipo haya "salvado bien el día, sobre todo con esa caída, al margen de Nelson, que quedó con varios cortes y ojalá se encuentre bien y no tenga mucha cosa más".

En su caso, dijo que "gracias a Roji (Rojas) y a todos los compañeros iba siempre adelante". "La caída no me perjudicó; solo he escuchado un frenazo por detrás, fue unos puestos por detrás de mí y he podido pasar sin problemas", añadió.

López se ha felicitado de que, "de momento", el Movistar esté "haciendo las cosas bien" y desea que "ojalá así siga siendo". "Estamos contentos con haber llegado, por lo demás, sin percances. Ha sido un día de mucho calor y de ritmo bastante alto; hasta el kilómetro 100 no se fue la primera fuga y se ha estado rodando muy, muy rápido y el calor no aflojaba tampoco", explicó la etapa.