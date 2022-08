Nairo Quintana, con la mira puesta en el podio de la Vuelta a España

Nairo Quintana (Cómbita, 32 años) dijo, tras anunciarse su renovación con el Arkea Samsic hasta 2025, que se presenta en la Vuelta que comienza este viernes en Utrecht (Países Bajos) con "la ambición de buscar una plaza en el podio".

El ciclista boyacense, ganador de la Vuelta y Giro de Italia y dos veces segundo en el Tour de Francia, tratará de aprovechar el perfil montañoso del recorrido de la Vuelta para volver a mostrar su mejor condición y aspirar al podio.

"Esta Vuelta ofrece 10 etapas de montaña y muchos finales en alto. van a ser todas importantes y vengo preparado para luchar con el equipo por conseguir victorias e intentar lograr una plaza en el podio", señaló Quintana desde Utrecht, donde ya espera con el Arkea el comienzo de la ronda española.

Quintana se mostró contento con su reciente renovación, destacando un proyecto que va en progresión y que se va fortaleciendo con nuevos fichajes, como el del francés Champoussin.

“Considero al equipo Arkéa-Samsic como una familia en la que prospero. Aprecio al gerente Emmanuel Hubert, quien me contactó a finales de 2019, y eso no lo he olvidado. El equipo ha crecido desde que me uní a él. Muy pronto tuve la convicción de que todavía tenía grandes desafíos deportivos que afrontar con la camiseta Arkéa-Samsic y que nuestra hermosa historia común iniciada entre ambos desde 2020 solo podía continuar”, señaló Quintana.

Nairo Quintana suma 11 victorias desde su debut con el maillot Arkéa-Samsic en 2020, incluida una carrera UCI WorldTour, la etapa final de la París-Niza 2020. Actualmente ocupa el puesto 22 del ranking UCI 2022.

Sobre la pelea por los ascensos y descensos en la máxima categoría, Quintana afirmó que espera que su exequipo, el Movistar Team, se salve y no pierda la categoría.

"Hay equipos en situación difícil y hay mucha pelea por los puntos, lo que hace las carreras más abiertas e interesantes. El monopolio del dinero ya no se impone tanto. En el caso del Movistar es lamentable que esté pasando por esos apuros, tanto por su trayectoria como por la calidad de sus corredores. Espero que se salve", concluyó.

