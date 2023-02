"No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia": la dura crítica de Rigo por el futuro del deporte

Con el calendario de las grandes vueltas del ciclismo acercándose, los deportistas en Colombia terminan de ultimar detalles de preparación y lo hacen en las carreteras del país con el objetivo de ser protagonistas en 2023. Uno de ellos es ‘Rigo’, quien en su pretemporada habló con Telemedellín Sports y lanzó una dura crítica a los ciclistas del ruedo nacional

“Cuál es la realidad, que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Buitrago. No hay nada, no hay un ‘hp’ ciclista bueno, no sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad”, dijo Rigo en su entrevista.

Además, el antioqueño dijo que hoy en día los deportistas parecen ser más perezosos y les cuesta más adaptarse al entrenamiento y a la competencia en Europa. Según contó, él mismo ha llevado jóvenes ciclistas al viejo continente, pero no aguantan uno o dos años en competencia.

“He tenido la oportunidad de llevar varios, pero no son capaces de adaptarse al ritmo de carrera y los mandan para acá, entonces es algo que preocupa porque en estos momentos estamos sin quien nos vaya a reemplazar”, añadió.

Por otro lado, Egan Bernal reveló no estar en condiciones de competir y esto generó preocupación ante la llegada de las grandes vueltas.

“Estoy bien, pero si sigo con esa molestia después de la caída de San Juan, pero nada, creo que el quipo tomó la mejor decisión que es no correr acá en las nacionales (…) Es verdad que si lo hacía, lo hacía para ganar, pero tienen razón, no vale la pena y es mejor enfocarse en las carreras que se avecinan desde Europa”, dijo.

Por el momento, tanto Egan como Rigo continuarán preparándose para le temporada 2023 y esperan llevar nuevamente a lo más alto el ciclismo colombiano.