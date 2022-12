Pasaron 40 minutos en donde no recuerdo nada: Hodeg sobre su fuerte caída en Bélgica

El colombiano Álvaro Hodeg, de 23 años, habló en Blog Deportivo de BLU Radio tras su caída en territorio belga, accidente en el que tuvo varias fracturas en su cuerpo.

“Ha sido bastante doloroso porque es mi primera vez en un hospital, pero bueno, aquí vamos (…). Fueron dos costillas rotas, el radio, la mano abierta y el hombro derecho”, comentó.

“Recuerdo solo después de la última curva hasta que me llevaron al hospital, donde me levantaron. Pasaron 30 o 40 minutos en donde no me acuerdo de absolutamente nada”, añadió.

Asimismo, Hodeg habló sobre su participación en La Vuelta a España para el 2020.

“No he podido hacer La Vuelta a España, pero ya es hora. El recorrido no se adaptaba muchísimo a mí, entonces tomamos la decisión de esperar al próximo año”, afirmó.

Por otro lado, el deportista se refirió al rendimiento de los ciclistas colombianos en las diferentens competiciones del mundo, destacando el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia.

“Creo que donde vaya un colombiano siempre habrá emoción porque es algo que nos caracteriza mucho, siempre damos el máximo. Sabemos que hay un montón de ciclistas para montaña y también para contrarreloj. Egan disputará las grandes competencias en el futuro, pero también Rigoberto”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Hodeg en el audio adjunto.

