Sergio Higuita se quedó con la etapa reina del Tour de Romandía

El joven ciclista colombiano Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) conquistó este sábado en Zinal (Suiza) la etapa reina del Tour de Romandía, en la que el australiano Rohan Dennis reforzó su maillot de líder a un día del final de la prueba.

Por muy poco, el reciente ganador de la Volta a Cataluña se impuso a su compañero ruso Aleksandr Vlasov en un esprint con una veintena de corredores, mientras que el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) completó el podio del día.

Crucial para la clasificación general, con sus 180,1 kilómetros y 4.160 metros de desnivel positivo desde Aigle, el líder Rohan Dennis no vio amenazado su liderato, con su equipo Jumbo trabajando para él.

El australiano, 11º este sábado a tres segundos de Higuita, tiene todo a favor antes de la contrarreloj final de 16 kilómetros el domingo, una especialidad en la que es doble campeón del mundo (2018 y 2019).

La gran esperanza del ciclismo español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), de 19 años, tercer en la etapa, escaló cuatro puestos en la general para situarse segundo a 15 segundos de Dennis.

Principal damnificado del día luego de haber sufrido una penalización de 20 segundos el miércoles por avituallarse en una zona prohibida, Geraint Thomas se vio aislado y cedió en la ascensión final, terminando 27º.

En la general, el galés del Ineos está a casi dos minutos de Dennis.

