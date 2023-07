Egan Bernal: "No estaba para la general del Tour de Francia y por eso ayudo a mis compañeros"

El colombiano Egan Bernal (Ineos) aseguró que ha reservado fuerzas en los últimos días para estar este miércoles en las mejores condiciones durante la etapa reina y respaldar al español Carlos Rodríguez en la lucha por el tercer escalón del podio de París.

"Ayer ni salí a entrenar (en la etapa de descanso), estaba reventado, necesitaba un día sin bici. Hoy he hecho la crono tranquilo y espero poder estar mañana bien para apoyar a Carlitos en una de las etapas decisivas del Tour", afirmó el ganador de 2019.

Mermado por la dura caída que sufrió el año pasado, que a punto estuvo de costarle la carrera, Bernal se ha reconvertido en un gregario para sus compañeros, sobre todo para el español, al que ve a sus 22 años un reflejo de lo que fue él cuando se vio propulsado a ganar el Tour con esa misma edad.

"Le tengo mucho aprecio, se le ve un buen chico, a su edad yo me encontré en una situación parecida, venía de hacer un poco la general pero no pensé estar tan adelante. Él está peleando por el tercer puesto pero tiene todo el mérito del mundo, porque delante están Pogacar y Vingegaard, dos de los más fuertes del ciclismo", señaló.

Publicidad

"Me trae muchos recuerdos. En el equipo lo apoyamos, es fuerte mentalmente pero a veces es hasta él quien nos enseña, tiene 22 años pero es extremadamente profesional", aseguró.

Bernal indicó que su regreso al Tour tres años después de su última participación está siendo "una experiencia muy bonita".

"El equipo me dio la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera, sabíamos que en algún momento iba a reventar, pero me permitieron estar ahí en la general. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba para la general he estado al servicio de Pidcock, de Carlitos, es bonito estar aportando al equipo", dijo.

Publicidad

"El Tour, la carrera más dura del mundo y este uno de los más duros de la historia. El hecho de estar aquí y poder aportar algo al equipo para mi es suficiente", agregó.

Bernal reconoció que le está costando seguir el ritmo de uno de los Tour más duros de la historia.

"Está siendo muy duro, siempre he creído que mi fuerte era la recuperación, pero es mi primera grande en casi dos años y la fatiga se siente", comentó.

Le puede interesar: