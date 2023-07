Harold Tejada terminará como mejor colombiano en el Tour de Francia tras la penúltima etapa

Harold Tejada (Astana), que conservó su 34º puesto en la clasificación general del Tour de Francia , tras la disputa este sábado de la vigésima y penúltima etapa, será el colombiano que terminará en mejor posición en la ronda gala, en espera de la jornada de trámite del domingo en París.

El colombiano de 26 años también entró en la 34ª plaza en una dura etapa de montaña, de 133,5 km, con seis puertos de montaña, los dos últimos de primera categoría, a 9 minutos y 36 segundos del vencedor de la jornada, el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

Tejada terminará la ronda francesa a 2h27:46 del vencedor virtual de la prueba, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo).

Por su parte, Egan Bernal (Ineos), en su primera participación en el Tour tras su grave accidente de enero de 2022, terminará la Grande Boucle en el puesto 36, a 2h28:16 de Vingegaard.



El vencedor del Tour de 2019, de 26 años, terminó la etapa en el puesto 51, a 15:43 de Pogacar.

"Hoy iba subiendo y estaba muy contento, disfrutando de los últimos kilómetros de la última subida del Tour", relató Bernal tras la etapa.

"Iba súper contento porque la afición del ciclismo es la más linda que hay, por sentirme tan cerca de ellos, de los niños. Ver a niños de cinco o seis años animando y sabiendo los nombres de los corredores, con esa pasión... Lo cierto es que me daba mucha nostalgia y me recuerda por qué estoy acá, por qué me gusta tanto este deporte. Espero seguir más años", añadió.

Por último, Rigoberto Urán (EF Education), que a sus 36 años participa en uno de sus últimos Tour, estuvo activo en la vigésima etapa, formando parte de un grupo de diez escapados, antes de la coronación de los dos últimos puertos de la jornada, ambos de primera categoría.

Urán terminó en el puesto 50 en la etapa, a 12:34 del esloveno Pogacar.

Tras esta vigésima etapa, Urán ascendió tres puestos respecto al viernes, ocupando ahora la posición 71, a 3h50:15 del ganador virtual, Jonas Vingegaard.

"Fue un día duro", admitió Urán tras la etapa. "Lo más importante es que lo intentamos todos los días. Te sientes bien cuando lo has intentado, cuando has luchado y has estado ahí", señaló.

Pogacar ganó la etapa dura de montaña de este sábado en los Vosgos, con seis puertos de montaña, delante del austríaco Felix Gall (AG2r Citroen), de Vingegaard y los hermanos Adam Yates (UAE) y Simon Yates (Jayco), el quinteto de escapados.

Vingegaard se aseguró la victoria final en el Tour, antes del trámite de la última etapa del domingo en París, con una ventaja de 7 minutos y 29 segundos sobre Pogacar.

