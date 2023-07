Tadej Pogacar: "Este Tour de Francia será una lucha hasta el final"

El esloveno Tadej Pogacar recuperó la sonrisa en el Tour de Francia y tras haberse dejado más de un minuto en la primera jornada pirenaica, recuperó tiempo imponiéndose en la segunda.

"No se puede hablar de venganza, pero siempre es bueno ganar. He sentido un gran alivio. Han intentado atacarme en el Tourmalet y me he dicho que si me descolgaba ya podía hacer las maletas. Pero he logrado mantenerme y al final he podido atacar. Creo que este Tour va a ser una lucha hasta el final", señaló el ciclista del UAE.

El esloveno, que ahora es segundo de la general a 26 segundos de Vingegaard, afirmó que quería atacar a 4 kilómetros para la meta, pero que el equipo le dijo que esperara un poco más y que corriera con inteligencia.

"Creo que tenían razón, al final he llegado desfondado y si hubiera atacado antes podía haber explotado. Hoy era un día para sentir la carrera y tener buenas piernas", señaló el esloveno, que consiguió su décimo triunfo en el Tour.

El segundo de la pasada edición y ganador de las dos anteriores aseguró que los planes no le salieron al Jumbo de Vingegaard, de la misma forma que la víspera no le salieron a su equipo.

"En ciclismo puedes tener todos los planes del mundo pero puede pasar cualquier cosa. Ayer no nos salió a nosotros y hoy a ellos. Es difícil que salga porque hay muchas circunstancias de carrera, es difícil de predecir lo que va a pasar", comentó.

