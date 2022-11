Colombia 1-1 EE.UU.: Siga el camino a los Olímpicos por BLU Radio

El cuadro dirigido por el experimentado Carlos 'Picis' Restrepo tendrá como una de sus puntas de lanza al volante Juan Fernando Quintero, del Rennais de Francia, uno de los jugadores más talentosos del fútbol cafetero, pero con menos continuidad en los equipos en que ha estado.

"Favoritos no somos. No podemos olvidarnos de Estados Unidos, ellos también hacen parte del repechaje, esto es fútbol", dijo el ex Porto de Portugal.

Sin embargo, el socio en la creación de juego de Quintero, Andrés Felipe Roa, del Deportivo Cali, aseguró que en Barranquilla se debe hacer sentir el calor y el apoyo de la gente y sacar ventaja antes de devolver la visita a Estados Unidos.

"Hay que hacerles sentir de entrada lo que significa jugar en Barranquilla", indicó Roa quien definió al rival como "un equipo que se caracteriza por tener jugadores de buena estatura, de mucha fuerza y que tienen experiencia en ligas importantes del mundo". (Lea también: Colombia logró ganar en La Paz y se acomoda en las Eliminatorias )

El equipo de Restrepo cuenta con jugadores experimentados en todas sus líneas, entre quienes se destaca el defensor centra Yerri Mina, campeón de la Copa Sudamericana-2015 con Santa Fe.

En el ataque los cafeteros podrán escoger entre el delantero Roger Martínez, destacado con el Racing de Argentina, y los goleadores Harold Preciado o Rafael Santos Borré, que son la pareja ofensiva del Deportivo Cali.