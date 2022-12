Colombia es más potente que hace cuatro años: capitán de Japón

El capitán de Japón, Makoto Hasebe, opinó que las circunstancias del partido de hace cuatro años, en Brasil 2014 y la actual, en Rusia 2018 contra Colombia, son diferentes.



El centrocampista del Eintracht Fráncfort alemán destacó que el conjunto sudamericano es ahora mejor que en la pasada edición.



Japón y Colombia vuelven a coincidir en la fase de grupos de un Mundial. En Brasil 2014 Colombia ganó con claridad (4-1) al cuadro nipón.



"En comparación a Brasil los jugadores colombianos son ahora más maduros por lo que creo que es ahora más potente que entonces y con jóvenes buenos, además. En el partido de hace cuatro años, en Brasil, nosotros teníamos que tomar riesgos porque era el último de la fase de grupos y teníamos que ganar. Aquí no pasa eso, es el primer partido y el planteamiento es diferente. creo que podemos resarcirnos", comentó Hasebe.



El capitán destacó que "el equipo está bien actualmente. Tuvo algún lesionado pero ahora estamos bien, unidos, compactos y creo que el martes podremos buscar nuestras calidad como equipo. Queremos tener confianza en nosotros mismos".



Hasebe recuerda las dificultades que ha padecido Japón con un cambio de seleccionador dos meses antes del Mundial. "Cambiamos de entrenador y no hemos tenido tanto tiempo de trabajo. Tuvimos que construir el equipo desde entonces pero estamos bien preparado", indicó.



"Colombia es un rival difícil, organizado, correoso y el entrenador José Pékerman lleva mucho tiempo y saben lo que tienen que hacer. Va a ser un partido difícil", destacó.



Hasebe no ve puntos débiles en su rival. "No podemos encontrar debilidades en Colombia. Es un equipo equilibrado con muchas cualidades y si hubiera alguna debilidad no la diría ahora justo antes del partido", manifestó.