Colombia gana su primer oro en el béisbol panamericano a costa de Brasil

Dilson Herrera y Fabian Pertuz dieron tres hits cada uno y Carlos Arroyo impusó dos carreras y anotó dos para comandar a los bates cafeteros, que desplegaron una ofensiva de 17 imparables y castigaron sin misericordia a los relevistas de la Seleçao para decidir el torneo.

El abridor Víctor Vargas lanzó cuatro entradas, en las que aceptó cuatro imparables y una rayita y repartió tres ponches, con lo que se apuntó la victoria dorada del equipo del manager José Mosquera. Carlos Díaz, Jorge Martínez y Jhon Peluffo completaron la ruta.

"Estoy agradecido con este grupo de campeones (...), feliz porque este triunfo puede traer mayor apoyo para nuestro deporte allá en Colombia", dijo a la AFP Mosquera. "Tenemos una medalla que nos podemos colgar en el pecho con mucho orgullo".

Es la segunda vez que Colombia sube a un podio del béisbol panamericano , después de obtener bronce en casa, en Cali-1971.

Publicidad

Ya Mosquera había marcado hitos para el béisbol de Colombia, pues fue el timonel de los Caimanes de Barranquilla cuando en 2022 se convirtieron en el primer equipo de Colombia que ganaba una Serie del Caribe.

Muchos rostros se repiten de aquellos Caimanes, uno de ellos el de Dilson Herrera, pelotero con experiencia en las Grandes Ligas con Mets de Nueva York, Rojos de Cincinnati y Orioles de Baltimore.

"Me enorgullece mucho ser uno de los líderes del equipo (...). Sé que siempre me toca dar el 120%, porque hay muchos jóvenes que me están viendo", celebró Herrera.

Publicidad

Excluido en los Juegos Olímpicos de París-2024, pero confirmado para Los Ángeles-2028, el béisbol es uno de los deportes clásicos en los Panamericanos. Cuba lidera el palmarés con 12 de las 18 medallas de oro disputadas, 10 en fila entre Cali-1971 y Rio de Janeiro-2007.

Revancha para sacar "una espinita"

Colombia empezó el torneo panamericano con dos derrotas, una precisamente frente Brasil, pero supo corregir.

"El equipo se quedó con esa espinita", relata Mosquera.

La novena colombiana comenzó a sacarse esa espina temprano en la final, al tomar ventaja en el primer inning: sencillos consecutivos de Arroyo, Pertuz y Carlos Martínez llenaron las bases con un out y los cafeteros produjeron inauguraron la pizarra por boleto a Derwin Pomare.

Publicidad

Brasil igualó en el segundo, con un elevado de sacrificio del campocorto Felipe Mizukosi, con las almohadillas congestionadas.

Herrera, en el tercer capítulo, devolvió la vanguardia a Colombia con un imparable que fletó a Carlos Arroyo.

Los colombianos encaminaron el triunfo con tres anotaciones en el cuarto inning. El relevista Daniel Missaki no pudo sacar ni un out y se fue con cuatro hits y esas tres rayitas en su cuenta.

Publicidad

Jesús Marriaga impulsó la primera con doble, Ramos la segunda con sencillo y Arroyo la tercera con un elevado.

Una más llegó en el quinto, cuando Herrera anotó gracias a un largo doblete de Derwin Pomare, y dos en el sexto, remolcadas por doblete de Martínez y sencillo de Herrera.

No paró la hemorragia de Brasil, que recibió otra carrera en el séptimo.

"No pudimos, pero la plata es histórica. No entiendo esto como una derrota. La medalla es una victoria para el béisbol brasileño", dijo el manager de la Seleçao, Ramón Ito.

Publicidad

Atondo da bronce a México

México ganó más temprano la medalla de bronce, al vencer 10x2 a Panamá en un día perfecto del campocorto Jasson Atondo con el bate.

Atondo ligó de 5-5, con tres dobles, dos carreras impulsadas y tres anotadas.

El abridor Luis Fernando Miranda fue el pitcher ganador, luego de admitir cuatro inatrapables y dos rayitas en cuatro entradas y un tercio de trabajo.

Publicidad

Vea también