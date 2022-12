Colombia lidera el crecimiento económico en Latinoamérica: MinHacienda

Según lo informó el Ministerio de Hacienda, la agricultura y la industria impulsaron el crecimiento económico nacional, cifra que posiciona a Colombia como líder entre los países latinoamericanos y de 11 a nivel mundial dentro de las naciones que mayor incremento registraron en el último trimestre del 2015.

“Los colombianos estamos dejando de comprar productos importados. Me decían algunos empresarios que ya no se están comprando pastas importadas, sino nacionales y que ya no se están comprando confecciones importadas sino nacionales”, indicó Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

El funcionario agregó que Colombia necesita “más empleados en el sector industrial” para continuar con el crecimiento económico del país.