Colombia vs. Australia sufre cambio de última hora: es oficial

La Selección Colombia está lista para bajar el telón del 2025 con un último partido amistoso que, además de cerrar el calendario, funciona como termómetro previo al Mundial de 2026. Ha sido un año movido, con tropiezos, celebraciones y, sobre todo, el gran logro de la clasificación. Por eso, el duelo contra Australia se siente como la última revisión antes del verdadero viaje.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo viene de vencer a Nueva Zelanda y ahora cambia de escenario: de Florida a Nueva York, donde enfrentará a una selección que no suele regalar espacios y que en Catar 2022 dejó claro por qué es un rival incómodo, llegando hasta octavos de final. Aunque es un amistoso, llega con sabor a exigencia mundialista.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó un ajuste en el horario del encuentro. El partido, inicialmente previsto para las 8:00 p. m., se disputará finalmente a las 8:30 de la noche, una modificación pequeña, pero suficiente para que muchos aficionados deban reorganizar sus planes, especialmente quienes suelen verlo en familia o que deben madrugar por trabajo.

Colombia vs. Australia // Foto: AFP

¿Cómo jugará Colombia? posible alineación

En lo deportivo, Lorenzo realizará algunos movimientos para darle rodaje a jugadores que vienen ganando protagonismo. La alineación probable sería:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jéfferson Lerma y Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Una propuesta que combina experiencia, dinámica y la intención de evaluar alternativas antes de los retos del Mundial.

Australia será una prueba de concentración absoluta. Es el tipo de rival que Colombia podría enfrentar en la fase de grupos, por lo que cada detalle del funcionamiento colectivo cuenta. Además, este amistoso cierra un año que deja un buen ambiente en torno a la Selección, pero también la tarea de sostener el nivel durante el primer trimestre del 2026, cuando llegue la próxima fecha FIFA.



¿Dónde ver Colombia vs Australia?

El amistoso será transmitido por YouTube y 89.9 FM, con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio desde las 7:45 p. m., completamente gratis y en vivo.

Una vez concluya el partido, los jugadores regresarán a sus clubes, mientras el país centra la atención en el sorteo mundialista del 5 de diciembre. Por ahora, lo inmediato es disfrutar del duelo en Nueva York.