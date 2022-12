Comesaña tendrá que acoplarse a sus jugadores: Valenciano sobre refuerzos de Junior

Para el exdelantero, los fichajes de Teo Gutiérrez, Yimmi Chará y otros “llaman la atención, pero no sorprende porque Junior siempre ha tenido este tipo de contrataciones”.

Por eso, para Valenciano el verdadero reto del Junior radica en “que cambie la mentalidad de su entrenador, porque Comesaña es un entrenador mucho más defensivo y acostumbrado a hacer un equipo que marque y defienda mucho más”, algo que se le dificultará, dice, “con los jugadores que tiene”, por lo que el estratega uruguayo “tendrá que acoplarse a los jugadores que tiene”.

Y es que para Iván René los DT deben, como regla general, “acostumbrarse a los jugadores que tienen (…) Tú no puedes pretender implantar algo rígido tuyo simplemente porque te da la gana, sin tener en cuenta que los jugadores son lo más importante y lo que más cuenta”.

“Julio Comesaña es un entrenador mucho más acostumbrado a ser un técnico rígido, de jugar con 4-3 y que su equipo defienda. No lo hizo en el 93 porque no podía, no puede poner a marcar a Pacheco, al Pibe, a mí. Era un equipo acostumbrado a soportar un 4-2 y después de mitad de cancha hacia adelante a defenderse como se pueda”, recordó.

Finalmente, Valenciano dijo que, de cara a la nueva temporada que el Junior inicia este domingo ante Equidad en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, su entrenador debe entender que “tiene un equipo con grandes figuras, grandes contrataciones”, por lo que, su primer tarea, será “armar el equipo con base en eso”, dejando de lado una táctica más defensiva que, añade, no quisieran ver los hinchas del onceno ‘tiburón’.